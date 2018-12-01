Пришлось резать металл: в Самаре на Южном мосту столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 21:04 2018-12-01T23:31:20+03:00

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В субботу, 1 декабря в Железнодорожном районе Самары произошло серьёзное ДТП – столкнулись КИА и Ауди. В результате ДТП женщина-водитель оказалась зажатой в собственной машине.

На место происшествия, в район завода «Мягкая кровля», выезжал отряд ПСО Самарской области.

В Самаре на Южном мосту "лоб в лоб" столкнулись две легковушки .

По предварительным данным, водитель автомобиля Киа не справился с управлением. В итоге машина выехала на «встречку», где столкнулась с автомобилем Ауди. В результате столкновения водитель автомобиля Киа оказалась зажата в салоне своей машины. Женщина была ранена. Чтобы освободить пострадавшую из железного плена в 18:35 прибыли спасатели поисково-спасательной службы. С помощью гидроинструмента они освободили женщину и в 19:20 передали ее врачам скорой медицинской помощи.