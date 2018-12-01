Самарцы выстроились в длинные очереди в метро, чтобы оплатить транспортные карты
Неприятный сюрприз получили сегодня держатели транспортных карт в Самаре. В субботу, 1 декабря, горожане пришли к терминалам, чтобы положить деньги на свои проездные, и с удивлением заметили, что они не работают. В итоге самарцам пришлось стоять в огромных очередях, чтобы пополнить карты через кассы метро.
- Народ в метро возмущён очередью, т.к. не оповестили, что сезонки будут оформляться только на станциях метро, - отметила жительница Самары. Любовь Перковская.
Оператор транспортной карты тут же прокомментировал ситуацию.
- Пополнение всех типов транспортных карт в выходные дни осуществляют только кассы станций Самарского метрополитена! Примите извинения за временные неудобства! - прокомментировали ситуация в ООО «Транспортная карта».
Жители города жалуются, что не работает пополнение и через обещанный Сбербанк.Онлайн.