2018-12-01T22:44:47+03:00
Общество

Самарцы выстроились в длинные очереди в метро, чтобы оплатить транспортные карты

В выходные кассы метро – единственный способ пополнить транспортные карты
Евгения ВАСИНА
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А где вы пополняете транспортную карту?А где вы пополняете транспортную карту?Фото: соцсети
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Неприятный сюрприз получили сегодня держатели транспортных карт в Самаре. В субботу, 1 декабря, горожане пришли к терминалам, чтобы положить деньги на свои проездные, и с удивлением заметили, что они не работают. В итоге самарцам пришлось стоять в огромных очередях, чтобы пополнить карты через кассы метро.

- Народ в метро возмущён очередью, т.к. не оповестили, что сезонки будут оформляться только на станциях метро, - отметила жительница Самары. Любовь Перковская.

Оператор транспортной карты тут же прокомментировал ситуацию.

- Пополнение всех типов транспортных карт в выходные дни осуществляют только кассы станций Самарского метрополитена! Примите извинения за временные неудобства! - прокомментировали ситуация в ООО «Транспортная карта».

Жители города жалуются, что не работает пополнение и через обещанный Сбербанк.Онлайн.

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