Уничтожены потолки, мебель и техника: на Гагарина весь подъезд затопило кипятком из-за разрыва трубы

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-02T08:34:06+03:00

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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. Затронула она жильцов дома № 2 по улице Гагарина. Там посреди ночи во втором подъезде разорвало распределяющую трубу отопления, в результате чего все этажи затопило кипятком. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

- У нас взорвались все натяжные потолки, уничтожена вся техника и мебель. С 1 по 5 этажи все затопленно! - возмущаются местные жители.

По словам жильцов дома, они уже не раз жаловались на ненадежные коммуникации, но управляющая компания накаких действий не предпринимала, только давая обещания заняться этим в ближайшее время. В итоге бездействие привело к водному ЧП.