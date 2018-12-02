2018-12-02T08:34:06+03:00
Общество

Уничтожены потолки, мебель и техника: на Гагарина весь подъезд затопило кипятком из-за разрыва трубы

Самарцы встретили зиму в мокрых квартирах с практически полностью уничтоженным имуществом [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жильцам дома № 2 пришлось всю ночь бороться с последствиями коммунальной аварииЖильцам дома № 2 пришлось всю ночь бороться с последствиями коммунальной аварииФото: скриншот видео
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В Самаре произошла очередная коммунальная авария. Затронула она жильцов дома № 2 по улице Гагарина. Там посреди ночи во втором подъезде разорвало распределяющую трубу отопления, в результате чего все этажи затопило кипятком. Об этом местные жители сообщили в соцсетях.

- У нас взорвались все натяжные потолки, уничтожена вся техника и мебель. С 1 по 5 этажи все затопленно! - возмущаются местные жители.

По словам жильцов дома, они уже не раз жаловались на ненадежные коммуникации, но управляющая компания накаких действий не предпринимала, только давая обещания заняться этим в ближайшее время. В итоге бездействие привело к водному ЧП.

В Самаре на Гагарина, 2 разорвало распределяющую трубу отопления.Видео: ЧП Самара и Самарская область

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