Волейбольная «Нова» в домашнем матче уступила «Динамо-ЛО» со счетом 2:3

СЕГОДНЯ 10:25 2018-12-02T10:25:39+03:00

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В субботу, 1 декабря, в Самаре прошел седьмой тур регулярного чемпионата России по волейболу среди мужских команд. ВК «Нова» на своей площадке принимала «Динамо-ЛО» из Ленинградской области. К сожалению, хозяева поля не смогли вырвать победу у гостей.

Игроки «Динамо-ЛО» повели в счете практически с первых минут матча. К середине первого сета их преимущество достигало 8 очков. В какой-то момент «Нове» удалось сравнять счет до 17:17, но улучшить свои позиции она так и не смогла. В итоге партия закончилась со счетом 21:25 в пользу гостей.

А вот во втором сете волжане собрались и превзошли соперника во всех показателях. Его «Нова» завершила уже со счетом 25:14. В третьей партии хозяева поля сохранили отрыв от гостей, но он уже был не такой большой, как предыдущий - 25:21. В начале четвертого сета обе команды показали равную борьбу, но в середине динамовцы все-таки вырвались вперед и долгое время сохраняли свое преимущество. Несмотря на то, что «Нова» под конец сета нагнала противника, вырвать победу ей не удалось. Четвертый период завершился со счетом 23:25. В пятом сете команды шли мяч в мяч, но последней и победной стала атака динамовцев - 17:19. В результате матч завершился 2:3 в пользу гостей.

— У нас была возможность, выиграть четвертый сет, к сожалению, мы эту возможность упустили. Потеряли концентрацию — это было видно. Вывели все на нервную концовку, которую также могли завершить в свою пользу, но, к сожалению, этого не получилось. Будем разбираться, почему так произошло, - прокомментировал матч главный тренер волжан Константин Брянский.

Как сообщает пресс-служба «Новы», следующий матч команда проведет 8 декабря против ВК «Ярославич». Игра пройдет в Самаре в МТЛ «Арена».