2018-12-02T11:10:14+03:00
Общество

Самарские льготники в ближайшее время не смогут пополнить соцкарты на почте

Всех держателей этих проездных отправляют в метро
Анастасия ФИЛАТОВА
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На сервисе пополнения соцкарт в отделениях почты проводят профилактические работыНа сервисе пополнения соцкарт в отделениях почты проводят профилактические работыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Эпопея с проблемами пополнения транспортных карт в Самаре продолжается. Ранее сообщалось, что с 30 ноября нельзя будет пополнить проездные или оплатить ими проезд в электричках, а также воспользоваться терминалами. Всех владельцев карт отправили в кассы самарского метрополитена и предложили воспользоваться сервисом "Сбербанк Онлайн". Однако в первом случае образовались такие огромные очереди, что не все успели пополнить карты, а во втором - сделать это удалось лишь единицам, потому как работал сервис далеко не у всех.

В воскресенье, 2 декабря, представители городского департамента транспорта сообщили, что в ближайшие дни нельзя будет пополнить социальные транспортные карты в отделениях "Почты России".

- В связи с проведением профилактических работ сервис пополнения транспортного приложения социальной карты жителя Самарской области в почтовых отделениях временно приостановлен. На следующей неделе сервис постепенно будет восстановлен. Примите извинения за неудобства, - рассказали представители ведомства.

Льготникам также предлагают пополнить свои карты в кассах метро. Что касается сервиса "Сбербанк Онлайн", то там, как отмечают представители "Транспортной карты", произошла техническая ошибка. Сейчас специалисты занимаются ее устранением. В скором времени он должен заработать в штатном режиме.

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