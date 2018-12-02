2018-12-02T12:15:21+03:00
Происшествия

В Самарской области полицейские задержали похитителей канализационных люков

Двое мужчин решили подзаработать не совсем законным способом и попали под статью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Полицейские Безенчука раскрыли дерзкую кражу четырех канализационных люков с уличных колодцев водоотведения стоимостью около 5 тысяч рублей.

Как выяснили стражи порядка, имущество одной из организаций поселка украли двое безработных местных жителей: 36-летний мужчина и 22-летний молодой человек. Один из них заметил возле своего дома "бесхозные" крышки люков и подбил своего знакомого украсть их и сдать на металлолом. Мужчина снял и спрятал люки, а затем его приятель приехал на машине и помог их погрузить. После этого воришки сдали украденное имущество в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Причиненный ущерб они возместили.

В Безенчуке сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хищении канализационных люков

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