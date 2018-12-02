В Самарской области полицейские задержали похитителей канализационных люков
Полицейские Безенчука раскрыли дерзкую кражу четырех канализационных люков с уличных колодцев водоотведения стоимостью около 5 тысяч рублей.
Как выяснили стражи порядка, имущество одной из организаций поселка украли двое безработных местных жителей: 36-летний мужчина и 22-летний молодой человек. Один из них заметил возле своего дома "бесхозные" крышки люков и подбил своего знакомого украсть их и сдать на металлолом. Мужчина снял и спрятал люки, а затем его приятель приехал на машине и помог их погрузить. После этого воришки сдали украденное имущество в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Причиненный ущерб они возместили.
В Безенчуке сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в хищении канализационных люков