Самарский цирк подарил билеты детям с инвалидностью
В канун Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, Самарский цирк провел благотворительную акцию «Добрый билет».
В рамках акции 100 детей с инвалидностью и их родители получили бесплатные билеты на заключительный показ представления «Империя львиц». Напомним, что главной звездой цирка является Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик диких кошек без ног.
Сотрудники цирка объясняют: такие мероприятия помогают детям окунуться в атмосферу праздника.
- Спасибо большое Самарскому цирку за то, что наши дети получили билеты в цирк, это замечательный подарок ко дню инвалида. У нас тяжелые детки: у кого-то ДЦП, кто-то колясочник. Но они тоже очень хотят посмотреть на львиц, - рассказала "КП - Самара" руководитель Кировской районной общественной организации общества инвалидов Татьяна Власкина.
Организаторы не исключают, что для некоторых детей это оказался первый поход в цирк.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног
Виталий Смолянец привезет в наш город захватывающую программу "Империя львиц" (подробности)
«Я научился ходить, львицы научились понимать все, что я говорю»: как дрессировщик без ног смог укротить десять хищных кошек
Виталий Смолянец показывает чудеса дрессуры львиц и тигров в Самарском цирке (подробности)