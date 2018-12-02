Самарский цирк подарил билеты детям с инвалидностью

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-02T13:37:17+03:00

100 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители бесплатно посетили представление «Империя львиц»

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В канун Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, Самарский цирк провел благотворительную акцию «Добрый билет».

В рамках акции 100 детей с инвалидностью и их родители получили бесплатные билеты на заключительный показ представления «Империя львиц». Напомним, что главной звездой цирка является Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик диких кошек без ног.

Сотрудники цирка объясняют: такие мероприятия помогают детям окунуться в атмосферу праздника.

- Спасибо большое Самарскому цирку за то, что наши дети получили билеты в цирк, это замечательный подарок ко дню инвалида. У нас тяжелые детки: у кого-то ДЦП, кто-то колясочник. Но они тоже очень хотят посмотреть на львиц, - рассказала "КП - Самара" руководитель Кировской районной общественной организации общества инвалидов Татьяна Власкина.

Организаторы не исключают, что для некоторых детей это оказался первый поход в цирк.

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