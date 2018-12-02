2018-12-02T13:37:17+03:00
Общество

Самарский цирк подарил билеты детям с инвалидностью

100 детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители бесплатно посетили представление «Империя львиц»
Татьяна ПОПОВА
Поделиться:
Дети смогли посмотреть на выступление единственного дрессировщика диких кошек без ногДети смогли посмотреть на выступление единственного дрессировщика диких кошек без ног
Изменить размер текста:

В канун Международного дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, Самарский цирк провел благотворительную акцию «Добрый билет».

В рамках акции 100 детей с инвалидностью и их родители получили бесплатные билеты на заключительный показ представления «Империя львиц». Напомним, что главной звездой цирка является Виталий Смолянец - единственный в мире дрессировщик диких кошек без ног.

Сотрудники цирка объясняют: такие мероприятия помогают детям окунуться в атмосферу праздника.

- Спасибо большое Самарскому цирку за то, что наши дети получили билеты в цирк, это замечательный подарок ко дню инвалида. У нас тяжелые детки: у кого-то ДЦП, кто-то колясочник. Но они тоже очень хотят посмотреть на львиц, - рассказала "КП - Самара" руководитель Кировской районной общественной организации общества инвалидов Татьяна Власкина.

Организаторы не исключают, что для некоторых детей это оказался первый поход в цирк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре выступит единственный в мире дрессировщик без ног

Виталий Смолянец привезет в наш город захватывающую программу "Империя львиц" (подробности)

«Я научился ходить, львицы научились понимать все, что я говорю»: как дрессировщик без ног смог укротить десять хищных кошек

Виталий Смолянец показывает чудеса дрессуры львиц и тигров в Самарском цирке (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сызранец стал чемпионом мира по тхэквондо в Рио-де-Жанейро
В Самарской области полицейские задержали похитителей канализационных люков
Самарские льготники в ближайшее время не смогут пополнить соцкарты на почте
Волейбольная «Нова» в домашнем матче уступила «Динамо-ЛО» со счетом 2:3
В Самаре археологи нашли возле Фрунзенского моста счетные жетоны XVIII века
Снес ограждение: в Самаре на Московском шоссе разбили еще один каршеринговый Hyundai
Уничтожены потолки, мебель и техника: на Гагарина весь подъезд затопило кипятком из-за разрыва трубы
Самару накрыл густой туман
Самарцы выстроились в длинные очереди в метро, чтобы оплатить транспортные карты
Пришлось резать металл: в Самаре на Южном мосту столкнулись две иномарки
Самарцы могут задать свои вопросы «мусорному» регоператору по телефону горячей линии
Смертельное ДТП в Самарской области: на трассе Тольятти-Ташла в аварии погибли два человека
В Самаре совсем скоро появятся транспортные карты с новым дизайном
Миодраг Божович о переносе матча «Оренбург» - «Крылья Советов»: «Нам не нужно рисковать здоровьем игроков»
Матч «Оренбург» - «Крылья Советов» отменили из-за мороза
Новый глава управления ГИБДД Самарской области начинал карьеру в должности инспектора ДПС
Два человека погибли на месте: на трассе Самара-Волгоград КамАЗ пытался обогнать легковушку
В Сызрани водитель ремонтной машины спас из горящего дома четырех маленьких детей
Председателю Правительства Самарской области Александру Нефёдову снова пророчат отставку
Хранил для себя: В Тольятти задержали мужчину с крупной партией растительных наркотиков
В одном из супермаркетов Тольятти разгорелся «перцовый» скандал из-за пачки дешевых вафель
В Самаре на улице Г. Димитрова машина превратилась в кусок обгоревшего металла
В Самарской области водитель, объезжая препятствие, сбил ребенка
В Сызрани сгорело бытовое помещение в районе причала и частный дом
В Красноглинском районе Самары появится новая автобусная остановка - ул. Полтавская