В Тольятти разыскивают нападающего с ножом на женщин преступника

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-02T16:49:09+03:00

Полицейские просят откликнуться всех, кто что-либо знает о личности преступника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти правоохранители объявили в розыск неизвестного мужчину. который 30 ноября и 1 декабря совершил нападения на местных жительниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварителньым данным, первое нападение произошло в восьмом часу вечера на Рябиновом бульваре. Жертвой преступника стала 20-летняя девушка. Он порезал ее ножом. Второй случай произошел на следующий день около 19:00 на бульваре Космонавтов. Здесь пострадала 46-летняя женщина. Злоумышленник также нанес ей ножевые ранения. Сейчас обе пострадавшие находятся в больнице.

Приметы преступника: на вид примерно 30 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, одет в куртку коричневого (ближе к горчичному) цвету, синие джинсы.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении злоумышленника, сообщить об этом по телефонам: (8482) 39-10-51 (8482) 93-45-01 или по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), или в ближайший отдел полиции.