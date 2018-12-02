2018-12-02T17:32:07+03:00
Общество

В Самарской области повышение платы за коммунальные услуги в 2019 году пройдет в 2 этапа

Тарифы поднимут 1 января, а затем 1 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Жителей Самарской области ждет двойное повышение тарифов за ЖКУЖителей Самарской области ждет двойное повышение тарифов за ЖКУФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В следующем году жителей Самарской области ждет очередное повышение платы за жилищно-коммунальные услуги. Только на этот раз это будет не единовременная мера, изменение тарифов пройдет в два этапа. Об этом стало известно на заседании комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ под председательством Виктора Часовских.

- С 1 января 2019 года плата за коммунальные услуги в регионе увеличится на 1,7%, а с 1 июля - еще на 2%. Повышение тарифов пройдет в два этапа в связи с тем, что НДС с 1 января повышается с 18% до 20%, - рассказал Виктор Часовских.

По его словам, сейчас в правительстве Самарской области готовят постановление, в котором будут определены предельные индексы для каждого населенного пункта.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24