Четвертая победа подряд: баскетбольная «Самара» на выезде обыграла «Новосибирск»

СЕГОДНЯ 18:19 2018-12-02T18:19:56+03:00

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В воскресенье, 2 декабря, в Новосибирске прошел очередной чемпионат Суперлиги по баскетболу. Местный одноименный клуб принимал на своем поле БК «Самара». Баскетболисты из Самарской области смогли обойти сибиряков, которые до этого выиграли 5 матчей подряд.

Самарцы вырвались в лидеры с первых минут матча. Благодаря двум попаданиям Максима Дыбовского, а также по одному попаданию от Антона Глазунова, Владимира Пичкурова и Игоря Смыгина первую десятиминутку самарская команда завершила в свою пользу со счетом 21:15. Во второй четверти баскетболисты «Самары» сохранили свое преимущество, завершив ее со счетом 18:12. Однако в третьей десятиминутке хозяева поля смогли нагнать, а затем обойти самарцев на 4 очка: 17:21. В заключительной десятиминутке сибиряки продолжили упорную борьбу за очки, но благодаря Максиму Числову и Максиму Дыбовскому самарской команде все-таки удалось вырваться вперед. Последняя четверть завершилась со счетом 27:25 в пользу самарцев.

Этот матч БК «Самара» выиграла со счетом 83:73. Эта победа стала для самарской команды четвертой подряд. Теперь самарцы находятся на второй строчке в турнирной таблице, уступая только «Темп-СУМЗ-УГМК».

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в Иркутске. В среду, 5 декабря, ей предстоит сыграть против «Иркута».