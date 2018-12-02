2018-12-02T20:02:48+03:00
Общество

Первая зимняя неделя в Самарской области начнется с потепления

Однако по ночам все равно будет довольно холодно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Теплый влажный воздух начнет поступать в наш регион с южных направленийТеплый влажный воздух начнет поступать в наш регион с южных направленийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителей Самарской области вновь ждет изменение погоды. Первая неделя зимы обещает быть довольно теплой и временнами снежной. По данным Приволжского УГМС, более теплый и влажный воздух начнет поступать в наш регион с юго-западными и южными потоками.

В ночь на понедельник, 3 декабря, местами по области пройдет небольшой снег. В отдельных районах ожидается туман и слабая изморозь. Будет дуть юго-востоный ветер со скоростью 4-9 м/с. Температура воздуха составит -8...-13 °C, местами -15...-20 °C. Днем синоптики прогнозируют аналогичные погодные условия. Изменения коснутся только температуры воздуха. Она составит -3...-8 °C.

В ночь на вторник, 4 декабря, существенных осадков не предвидится. Скорость ветра составит 3-8 м/с. Столбики термометров опустятся до -8...-13 °C. Днем осадков также практически не будет. Воздух "прогреется" до -3...-8 °C. Такая погода будет властвовать в регионе и в среду, 5 декабря.

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