В Самарской области ВАЗ «обнял» столб после столкновения с «Калиной»

СЕГОДНЯ 20:52 2018-12-02T20:53:28+03:00

В аварии пострадали два человека, в том числе двухлетний ребенок

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В субботу, 1 декабря, в 15:55 в селе Среднее Аверкино Похвистневского района произошло серьезное ДТП с участием двух отечественных легковушек.

По данным полицейских, 56-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по улице Спортивной со стороны улицы Дружбы в направлении улицы Мира, напротив дома № 104 решил повернуть направо. При совершении маневра автомобилист нарушил правила расположения авто на дороге и столкнулся с ВАЗ-21140 под управлением 47-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. После удара «четырнадцатая» съехала в правый кювет и протаранила опору ЛЭП.

Предполагаемым виновником аварии стал водитель "Калины"

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося пострадали две пассажирки «четырнадцатой»: 30-летняя женщина и 2-летняя девочка. Они самостоятельно обратились в больницу. После оказания необходимой помощи медики отпустили их домой. Как выяснили сотрудники ГИБДД, ребенок находился на заднем пассажирском сиденье без детского удерживающего устройства. В связи с этим в отношении водителя ВАЗа был составлен административный протокол.