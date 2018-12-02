Самарский космонавт Олег Кононенко признался, что хочет быть похожим на Венома

СЕГОДНЯ 21:35 2018-12-02T21:35:16+03:00

По мнению космонавта, суперспособности этого персонажа очень помогли бы ему при работе в открытом космосе

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Космонавт из Самары Олег Кононенко, который был выбран командиром корабля «Союз МС-11», рассказал о том, какими бы он хотел обладать суперспособностями.

Олег Кононенко признался, что в космосе ему бы очень пригодились способности героя фантастического фильма Рубена Фляйшера «Веном». По словам космонавта, ему понравилась идея того, что человек может преобразовывать свои суперспособности в зависимости от ситуации.

- Было бы очень неплохо, чтобы при выходе в открытый космос другой «я», который сидит внутри меня, вышел бы наружу и спокойно сделал это без скафандра, - рассказал Олег Кононенко на пресс-конференции в испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов Байконур.

Отметим, что старт корабля, на котором экипажу новой длительной экпедиции предстоит отправиться на Международную космическую станцию, намечен на понедельник, 3 декабря. Запуск состоится в 14:31 по московскому времени с площадки № 1 космодрома Байконур.

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