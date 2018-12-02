2018-12-02T22:05:22+03:00
Происшествия

В Новосемейкино четверо пожарных тушили загоревшийся автобус

Справиться с огнем удалось за несколько минут
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
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В воскресенье, 2 декабря, в Красноярском районе Самарской области произошел пожар. Там в поселке Новосемейкино на улице Мира загорелся автобус.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 14:52. На место происшествия выезжали четверо пожарных и 1 спецмашина. Справиться с огнем им удалось за считанные минуты. В 14:57 возгорание было локализовано, а в 14:59 полностью потушено.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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