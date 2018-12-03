2018-12-03T08:12:46+03:00
Происшествия

В Сызрани столкнулись «Веста» и «Тойота Камри»

В ДТП пострадала женщина, которая была в салоне иномарки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: Маленькая СызраньФото: Маленькая Сызрань
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В Сызрани вечером в воскресенье, 2 декабря, произошло ДТП. На перекрестке улиц Победы и Свердлова около торгового центра «Универмаг» не разъехались «Лада Веста» и «Тойота Камри». По предварительным данным, в аварии пострадала женщина, которая была в салоне «Камри», сообщает «Маленькая Сызрань».

Отмечается, что у отечественной легковушки помят правый бок, а у иномарки разбита передняя часть. Судя по всему, «Лада» двигалась со стороны «Универмага» по улице Свердлова, а «Тойота» - со стороны улицы Кирова по улице Победы.

Пострадавшую женщину увезли на карете «скорой помощи» в больницу.

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