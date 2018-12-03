2018-12-03T08:29:44+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина избил посетителя бара и украл у него одежду

Злоумышленника поймали, теперь ему вменяют разбой
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Подозреваемого задержалиПодозреваемого задержалиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Потасовка после похода в бар в Самаре закончилась похищенной одеждой и уголовным делом. На улице Победы в одном из питейных заведений 34-летний мужчина повздорил с еще одним посетителем бара – 28-летним молодым человеком. Выяснить отношения самарцы решили в одном из дворов. Во время потасовки 28-летний парень избил мужчину, отобрал у него 1500 рублей и предметы одежды и скрылся. Пострадавший направился в полицию.

Подозреваемого задержали. У него изъяли часть похищенных предметов. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

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