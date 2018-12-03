2018-12-03T08:45:54+03:00
Спорт

Карпин - о матче «Ростова» с «Крыльями Советов» в Самаре: «Все такие игры надо переносить на весну»

Главный тренер ростовской команды считает, что играть в декабре слишком холодно
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин: «При холоде никому неудобно»Наставник «Ростова» Валерий Карпин: «При холоде никому неудобно»Фото: Пресс-служба ФК "Ростов"
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что игру с «Крыльями Советов», которая должна пройти 8 декабря на «Самара Арене», нужно перенести на весну. Об этом сообщает пресс-служба ростовского клуба.

- Все такие игры надо переносить на весну, - сказал Карпин, отвечая на вопрос о предстоящем выездном матче в Самаре. - Для этого мы перешли на систему «осень-весна». При холоде никому неудобно. Я про футболистов и болельщиков.

Напомним, игра «КС» - «Ростов» должна пройти в субботу, 8 декабря, в 13:30 по самарскому времени. Отменить матч могут, если температура воздуха опустится ниже -15 градусов и хотя бы одна из команд откажется выходить на поле.

В этом сезоне «Крылья Советов» уже перенесли одну игру из-за мороза. Был отменен матч 16 тура РПЛ «Оренбург» - «КС».

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