Заместитель мэра Самары Карпушкин заявил, что в будущем в общественном транспорте города нельзя будет расплачиваться наличными

СЕГОДНЯ 09:10 2018-12-03T09:10:46+03:00

С 1 января в Самаре повысят проезд в общественном транспорте с 25 рублей до 28-и. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По его мнению, альтернативой транспортной карты и наличных станет банковская карта

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Первый заместитель главы Самары Александр Карпушкин заявил, что в будущем в общественном транспорте нельзя будет расплатиться наличными. Чиновник уверяет, что транспортную карту и наличные полностью заменит банковская карта.

- Раньше безналичной альтернативы транспортной карте не было. В 2019 году любая банковская карта, как альтернатива транспортной карты. В дальнейшем от наличного расчета в общественном транспорте откажемся. Совсем, - написал Карпушкин в Твиттере.

Напомним, с 1 января в Самаре повысят проезд в общественном транспорте с 25 рублей до 28-и. При этом льгот для владельцев транспортных карт не будет.