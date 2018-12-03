2018-12-03T09:40:49+03:00
Общество

В Самаре на улице Советской Армии запретят парковаться

Ограничение будет действовать один день
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Ограничения на парковку связаны с тем, что на участке буду устанавливать светофоры и дорожные знакиОграничения на парковку связаны с тем, что на участке буду устанавливать светофоры и дорожные знаки
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В Самаре в четверг, 6 декабря, на улице Советской Армии запретят парковку. Действовать запрет будет с 9:00 до 19:00. Парковаться нельзя будет в районе школы №46 и «МТЛ Арены», сообщает департамент городского хозяйства и экологии.

- 6 декабря 2018 года с 09 часов 00 минут до 19 часов 00 минут будет временно ограничена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Советской Армии (в районе расположения МБОУ СОШ №46 и МТЛ «Арена»), - говорится в сообщении.

Ограничения на парковку связаны с тем, что на участке буду устанавливать светофоры и дорожные знаки.

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