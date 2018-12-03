2018-12-03T10:10:27+03:00
Происшествия

В Самаре водитель внедорожника вытолкнул «Приору» на столб и забор

В аварии пострадал 5-летний мальчик, который был в салоне легковушки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТПСейчас полиция проводит проверку по факту ДТПФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Серьезная авария произошла в Самаре в воскресенье, 2 декабря, на пересечении улиц Кольцевой и Потапова. Внедорожник «Ниссан Террано» протаранил «Ладу Приору» и отбросил ее на металлический столб и забор. В ДТП пострадал 5-летний мальчик, который был в салоне «Приоры» в специальном детском удерживающем устройстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Легковушка серьезно пострадала Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Легковушка серьезно пострадалаФото: ГУ МВД России по Самарской области

За рулем внедорожника был 59-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы 3-й Радиальной в сторону 5-й радиальной и не пропустил «Приору». Отечественная легковушка ехала по главной дороге.

Ребенок в момент ДТП был в детском кресле Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Ребенок в момент ДТП был в детском креслеФото: ГУ МВД России по Самарской области

О состоянии ребенка ничего неизвестно, в больницу родители малыша обратились самостоятельно. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.

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