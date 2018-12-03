В Самаре водитель внедорожника вытолкнул «Приору» на столб и забор
Серьезная авария произошла в Самаре в воскресенье, 2 декабря, на пересечении улиц Кольцевой и Потапова. Внедорожник «Ниссан Террано» протаранил «Ладу Приору» и отбросил ее на металлический столб и забор. В ДТП пострадал 5-летний мальчик, который был в салоне «Приоры» в специальном детском удерживающем устройстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Легковушка серьезно пострадалаФото: ГУ МВД России по Самарской области
За рулем внедорожника был 59-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы 3-й Радиальной в сторону 5-й радиальной и не пропустил «Приору». Отечественная легковушка ехала по главной дороге.
Ребенок в момент ДТП был в детском креслеФото: ГУ МВД России по Самарской области
О состоянии ребенка ничего неизвестно, в больницу родители малыша обратились самостоятельно. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.