2018-12-03T10:31:44+03:00
Наука

В Тольятти профессор МГУ прочитает лекцию об отношениях мозга и еды

Она пройдет 14 декабря в ДК «Тольяттиазот»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Начало лекции – в 19:00Начало лекции – в 19:00
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Актуальную тему в преддверии новогодних застолий собираются поднять во дворце культуры «Тольяттиазот». Там пройдет лекция об отношениях человеческого мозга и еды, которую прочитает доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга Вячеслав Дубынин.

Пройдет лекция в пятницу, 14 декабря, по адресу: улица Коммунистическая, дом 12. Начало лекции – в 19:00.

Вход на мероприятие свободный, однако предварительно необходимо зарегистрироваться на сайте ДК «Тольяттиазот». Сделать это можно по ссылке.

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