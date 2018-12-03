2018-12-03T11:01:17+03:00
Общество

Куда пропадут скидки по транспортным картам и когда вырастет стоимость проезда обсудим в студии радио "КП-Самара"

Беседуем с заместителем руководителя департамента транспорта Самары Юрием Тапилиным
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В студии радио "КП-Самара" заместитель руководителя департамента транспорта Юрий ТапилинВ студии радио "КП-Самара" заместитель руководителя департамента транспорта Юрий ТапилинФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В студии радио "КП-Самара" обсуждаем с заместителем руководителя департамента транспорта Юрием Тапилиным почему снова увеличивается стоимость проезда и куда собираются деть безлимитные транспортные карты. Телефон прямого эфира 379-39-39, задать вопрос можно прямо сейчас

Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 25 до 28 рублей. При этом это будет распространятьс и на транспортные карты - льгот чиновники не предусмотрели.

При этом, в будущем власти города собираются перевести весь общественный транспорт на безналичную оплату проезда. Альтернативой транспортной карты и наличным считают банковские карты.

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