Куда пропадут скидки по транспортным картам и когда вырастет стоимость проезда обсудим в студии радио "КП-Самара"
В студии радио "КП-Самара" обсуждаем с заместителем руководителя департамента транспорта Юрием Тапилиным почему снова увеличивается стоимость проезда и куда собираются деть безлимитные транспортные карты. Телефон прямого эфира 379-39-39, задать вопрос можно прямо сейчас
Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте увеличится с 25 до 28 рублей. При этом это будет распространятьс и на транспортные карты - льгот чиновники не предусмотрели.
При этом, в будущем власти города собираются перевести весь общественный транспорт на безналичную оплату проезда. Альтернативой транспортной карты и наличным считают банковские карты.