Пострадал ребенок: в Тольятти «Рено Логан» врезалась в стоящую после ДТП «Калину»
10-летний мальчик был в салоне «Лады»
Ребенок сейчас в больницеФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти днем в воскресенье, 2 декабря, произошло ДТП. В районе 12:30 на кольце на пересечении улиц 40 лет Победы и Тополиной «Рено Логан» врезалась в «Ладу Калину», которая стояла на перекрестке после ДПТ. Пострадал 10-летний мальчик, который был на заднем сидении отечественной легковушки, сообщили в пресс-службе областного главка.
За рулем иномарки был 69-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Свердлова к улице Тополиной. В районе дома №58 по улице 40 лет Победы мужчина и врезался в «Калину».
Пострадавший ребенок был пристегнут ремнем безопасности и в специальном детском устройстве. Мальчик сейчас в больнице.