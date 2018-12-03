Пострадал ребенок: в Тольятти «Рено Логан» врезалась в стоящую после ДТП «Калину»

СЕГОДНЯ 11:06 2018-12-03T11:06:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тольятти днем в воскресенье, 2 декабря, произошло ДТП. В районе 12:30 на кольце на пересечении улиц 40 лет Победы и Тополиной «Рено Логан» врезалась в «Ладу Калину», которая стояла на перекрестке после ДПТ. Пострадал 10-летний мальчик, который был на заднем сидении отечественной легковушки, сообщили в пресс-службе областного главка.

За рулем иномарки был 69-летний мужчина. Он ехал со стороны улицы Свердлова к улице Тополиной. В районе дома №58 по улице 40 лет Победы мужчина и врезался в «Калину».

Пострадавший ребенок был пристегнут ремнем безопасности и в специальном детском устройстве. Мальчик сейчас в больнице.