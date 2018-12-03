В Самаре начнут производить приборы для заживления ран

СЕГОДНЯ 12:45 2018-12-03T12:45:09+03:00

В Самаре запустят импортозамещающее производство изделий для лечения и реабилитации пациентов Фото: "КП" Архив

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Наблюдательный совет Фонда развития промышленности и министерство промышленности России одобрили займ Самарскому электромеханическому заводу в размере 208 миллионов рублей. Деньги пойдут на серийное производство инновационных медицинских разработок института инновационного развития СамГМУ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства региона.

В частности, в Самаре запустят импортозамещающее производство изделий для лечения и реабилитации пациентов. Это приборы для заживления ран, очки циркадианных ритмов, капельницы с системой контроля внутривенной инфузии, изделия для повышения квалификации хирургов и врачей общей практики.