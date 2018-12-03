В Самаре начнут производить приборы для заживления ран
Наблюдательный совет Фонда развития промышленности и министерство промышленности России одобрили займ Самарскому электромеханическому заводу в размере 208 миллионов рублей. Деньги пойдут на серийное производство инновационных медицинских разработок института инновационного развития СамГМУ. Об этом сообщили в департаменте информационной политики правительства региона.
В частности, в Самаре запустят импортозамещающее производство изделий для лечения и реабилитации пациентов. Это приборы для заживления ран, очки циркадианных ритмов, капельницы с системой контроля внутривенной инфузии, изделия для повышения квалификации хирургов и врачей общей практики.