2018-12-03T13:12:50+03:00
Общество

Открытка из Новой Зеландии: Федор Конюхов поздравил общественников УФСИН Самарской области с юбилеем

Путешественник прислал в адрес общественного совета телеграмму с приветом
Михаил ГОРЮНОВ
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Федор Конюхов пожелал организации успеховФедор Конюхов пожелал организации успехов
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Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов поздравил Общественный совет при УФСИН Самарской области с 15-ой годовщиной образования. Он прислал в адрес ОС телеграмму из далекой Новой Зеландии.

- Известный российский путешественник Федор Конюхов тепло поздравил всех членов этой общественной организации при уголовно-исполнительной системе региона с 15-летием. Он пожелал новых успехов в работе по социальной поддержке сотрудников и членов их семей, в воспитании законопослушности у осужденных, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в пресс-службе УФСИН.

Федор Конюхов поддерживает тесные связи с уголовно-исполнительной системой. Он периодически посещает колонии и СИЗО, где рассказывает о своих путешествиях и передает книги для библиотеки. Узнав о том, что Общественный совет при самарским УФСИН во главе с председателем Павлом Покровским ведет огромную работу среди сотрудников и осужденных, Конюхов просто не мог не поздравить их с юбилеем.

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