2018-12-03T13:38:29+03:00
Общество

Осенние ярмарки в Самаре посетили больше 265 тысяч человек

На днях они прекратили свою работу
Михаил ГОРЮНОВ
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В областной столице подвели итоги работ сельскохозяйственных ярмарок. Их обсуждали на совещании в городской администрации под председательством мэра Самары Елены Лапушкиной.

- На территории Самары работало семь муниципальных продовольственных ярмарок, в том числе – на улице Физкультурной, на Пугачевском тракте, на Московское шоссе в районе дома 147, в поселке Мехзавод, в Костромском переулке, около музея Алабина и главная городская ярмарка на площади Куйбышева, - сообщает пресс-служба администрации города.

Ярмарки работали по выходным дням - с середины сентября до конца ноября. За это время фермеры со всех районов региона и соседних областей сумели реализовать свою продукцию. 130 льготных мест для торговли было предоставлено пенсионерам. Посещаемость муниципальных ярмарок в этом сезоне превысила 265 тысяч человек.

Отметим, что ярмарка на площади Куйбышева проводилась в новом формате с использованием арочных шатров. Это позволило более эффективно и вариативно использовать территорию площади и повысить количество торговых мест.

- Новый формат действительно более современный и комфортный, поэтому стоит тиражировать опыт использования шатровых конструкций на других площадках муниципальных ярмарок. Подготовьте проект и составьте подробную смету до конца года, - заявила Елена Лапушкина в разговоре с коллегами.

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