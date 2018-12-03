2018-12-03T13:50:08+03:00
Происшествия

В Самаре в колодце обнаружили труп человека с седыми усами

Сейчас по факту происшествия проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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На месте происшествия проведен осмотрНа месте происшествия проведен осмотрФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Рано утром 29 ноября, примерно в 9-30, в коллекторе у дома № 27 на улице Дзержинского был обнаружен труп человека. Личность погибшего установить сразу не удалось.

- Мужчине на вид 55-65 лет, седые волосы, усы и борода. Признаков насильственной смерти на теле его не обнаружено. По внешнему виду, погибший мог являться лицом без определенного места жительства, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Проведен осмотр, изъяты возможные вещественные доказательства.

Пока непонятна, при каких обстоятельствах скончался человек. Сейчас силовики это выясняют. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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