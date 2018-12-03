Департамент транспорта Самары: "Безлимитная транспортная карта будет, обсуждаем ее стоимость"

СЕГОДНЯ 13:54 2018-12-03T13:57:12+03:00

Все льготы для школьников и студентов останутся, пенсионеры и инвалиды не заметят изменений

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Заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин в эфире радио "КП-Самара" на 98,2 FM рассказал, как изменится работа транспортной карты с января 2018 года. Напомним, что в появившемся на сайте горадминистрации проекте постановления написано, что теперь не будет льгот при оплате транспортной картой, зато можно будет платить банковскими карточками.

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- Сейчас мы обсуждаем, сколько должна стоить безлимитная транспортная карта. Есть несколько подходов: одни предлагают повысить ее цену пропорционально количеству поездок, другие - сделать индексацию настолько же, насколько в целом вырастет цена проезда. К обсуждению мы привлекаем и представителей социальных групп, профсоюзов. В любом случае, я могу сказать, что безлимитные карты школьника, студента и гражданина останутся, все льготы будут на прежнем уровне. И льготные категории граждан будут платить 270 рублей и пользоваться 90 поездками в месяц.

Также Юрий Тапилин подчеркнул,что сейчас важно обсуждать проект постановления и высказывать свое мнение. В прошлый раз в 2016 году проезд повысили очень резко и не было никакого периода для обсуждения.

Также стало известно, что на субсидии муниципальным предприятим для возмещения льготных билетов в бюджете города выделено 800 млн рублей.

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