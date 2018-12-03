2018-12-03T16:04:19+03:00
Общество

Маугли или племя с джунглей Амазонки: самарцы обсуждают таинственный дом на дереве

Постройка появилась в микрорайоне №7
Евгения ВАСИНА
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Фото группы Самара lifeФото группы Самара lifeФото: соцсети
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В Самаре в районе дома 231 по улице Ново-Вокзальной горожане заметили необычную постройку. Кто-то возвел домик, предположительно в две комнаты, прямо на дереве в нескольких метрах от земли.

- Что это, кто велел, откуда, Маугли, Тарзан? Может, племя с джунглей Амазонки? Почему не платят налоги? А в кадастре есть? А если по голове? А вдруг управляющий нашего 7 макрорайона мимо пройдет, - обратились с вопросами в социальные сети самарцы.

Тема сразу же набрала множество комментарием и шуток. Так одни предположили, что переехать на дерево кто-то решился, получив счет за квартиру, другие отметили, что это отличный вариант бюджетного жилья.

- Это штаб! Мы пацанами были - такие делали. Думал, уже утрачены традиции - ан нет, - отметили третьи.

Возле домика часто видят местных мальчишек и девчонок, вполне вероятно, что местная детвора обустроила этот «жилище» для игр.

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