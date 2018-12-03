2018-12-03T15:04:03+03:00
Общество

Курс на МКС: двигатели, произведенные в Самаре, обеспечили успешный старт корабля «Союз МС-11» с экипажем на борту

Космический корабль стартовал сегодня в 14:31 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур.
Евгения ВАСИНА
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Фото: РоскосмосФото: Роскосмос
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В понедельник, 3 декабря с площадки №1 космодрома Байконур успешно стартовал транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-11», который вывел на орбиту ракета-носитель «Союз-ФГ». Кстати, маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, были произведенные на самарском предприятии ПАО «Кузнецов». Двигатели отработали без замечаний.

Этот старт стал 65-м успешным пуском РН «Союз-ФГ», который обеспечили серийные изделия самарского предприятия. Как отметили в пресс-службе предприятия, все детали двигателя, а затем и сам двигатель перед сдачей заказчику проходит трехступенчатый контроль. Надежность двигательных установок - 99,9%.

На борту транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» экипаж МКС-58/59: командир экипажа космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, бортинженеры астронавт CSA Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн.

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