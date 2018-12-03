Пьяный мигрант попался полиции, когда разъезжал по Тольятти без водительского удостоверения
Вечером в воскресенье, 2 декабря, активисты «Ночного патруля» в Тольятти сообщили экипажу ГИБДД о подозрительном ВАЗ-2110, который двигался по улицу Ленина. Водитель автомобиля мог быть пьян.
Автомобилист поначалу выполнил требование сотрудников ДПС, но потом передумал сдаваться и попытался скрыться, когда к авто подошел полицейский. Последний буквально вцепившись в дверь заставил водителя остановиться.
За рулем оказался 41-летний гражданином Узбекистана без прав на управления автомобилем. Он отказался пройти экспертизу на опьянение.
Мужчине грозит наказание по нескольким статьям административного кодекса. Автомобиль любителя пьяной езды отправлен на штрафстоянку.
В Тольятти остановили "десятку" с пьяным узбеком.В выходные дни работа по профилактике ДТП и грубых нарушений ПДД РФ вновь проводилась с привлечением представителей общественной организации Ночной патруль . Вечером экипажу дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС ГИБДД У МВД России по г. Тольятти при несении службы на территории Центрального района от активистов Ночного патруля поступила информация о том, что по улице Ленина движется автомобиль ВАЗ 2110 , водитель которого предположительно, находится в нетрезвом состоянии. Экипажем ДПС был остановлен указанный автомобиль. Водителем транспортного средства оказался 41-летний мужчина, уроженец Узбекистана, не имеющий права управления, который отказался пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянение в наркологии города. В отношении правонарушителя собраны материалы об административных правонарушениях по ч.1 ст.12.3 КоАП РФ управление транспортным средством без документов на право управления , по ч.2 ст.12.37 КоАП РФ несоблюдение требований ОСАГО , и по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющего права управления, требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения . Транспортное средство помещено на специализированную стоянку. Административный материал по ч.2 ст.12.26 КоАП РФ передан для вынесения решения в суд. Данное правонарушение влечет административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или наложение административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей. Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти #гибдд #пдд #russian #russia #police #mvdrf #mvdrussia #togliatty #мвд #мвдроссии #полиция #полицияроссии #ГИБДД63 #гумвд63 #гибдд63 #гибддтольятти #ночнойпатруль