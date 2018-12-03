Пьяный мигрант попался полиции, когда разъезжал по Тольятти без водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 15:13 2018-12-03T15:13:04+03:00

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Вечером в воскресенье, 2 декабря, активисты «Ночного патруля» в Тольятти сообщили экипажу ГИБДД о подозрительном ВАЗ-2110, который двигался по улицу Ленина. Водитель автомобиля мог быть пьян.

Автомобилист поначалу выполнил требование сотрудников ДПС, но потом передумал сдаваться и попытался скрыться, когда к авто подошел полицейский. Последний буквально вцепившись в дверь заставил водителя остановиться.

За рулем оказался 41-летний гражданином Узбекистана без прав на управления автомобилем. Он отказался пройти экспертизу на опьянение.

Мужчине грозит наказание по нескольким статьям административного кодекса. Автомобиль любителя пьяной езды отправлен на штрафстоянку.