Стройка школы на месте ЗИМа в Октябрьском районе Самары пройдет через общественные слушания

СЕГОДНЯ 15:28 2018-12-03T15:28:54+03:00

Новая школа будет выполнена при учете опыта стройки и эксплуатации здания в Южном городе Фото: Архив "КП"

Работы по возведению могут начаться в следующем году

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Вопрос строительства школы и детского сада на территории бывшего ЗИМ на Ново-Садовой вынесен на общественные слушания. Они пройдут 24 декабря, говорится на сайте мэрии Самары.

Речь идет об объекте дошкольного, начального и среднего общего образования, под стройку которого отводится площадь в 25,9 кв. м. Здание высотой в два-пять этажей сможет вместить до 1,5 тыс. учащихся. Проектированием занимается ООО «Главстройподряд».

Слушания будут проведены в два этапа. С 1 по 27 декабря любой житель города может высказать свои предложения по проекту в департаменте градостроительства (Галактионовская, 132) в будние дни. 24 декабря вопрос будет обсуждаться очно, а 27 будет опубликовано заключение.

Планируется, что строительные работы начнутся в 2019 году.