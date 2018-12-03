Стройка школы на месте ЗИМа в Октябрьском районе Самары пройдет через общественные слушания
Вопрос строительства школы и детского сада на территории бывшего ЗИМ на Ново-Садовой вынесен на общественные слушания. Они пройдут 24 декабря, говорится на сайте мэрии Самары.
Речь идет об объекте дошкольного, начального и среднего общего образования, под стройку которого отводится площадь в 25,9 кв. м. Здание высотой в два-пять этажей сможет вместить до 1,5 тыс. учащихся. Проектированием занимается ООО «Главстройподряд».
Слушания будут проведены в два этапа. С 1 по 27 декабря любой житель города может высказать свои предложения по проекту в департаменте градостроительства (Галактионовская, 132) в будние дни. 24 декабря вопрос будет обсуждаться очно, а 27 будет опубликовано заключение.
Планируется, что строительные работы начнутся в 2019 году.