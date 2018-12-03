2018-12-03T15:56:39+03:00
Общество

В День Неизвестного солдата самарцы пришли к Вечному огню

Горожане могли оставить заявление на поиск пропавших без вести воинов Великой Отечественной
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Вечный огонь горит в сердце каждого самарцаВечный огонь горит в сердце каждого самарцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В понедельник, 3 декабря, на площади Славы в четвертый раз прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Горожане приносили цветы к Вечному огню. Работали пункты, в которых можно оставить заявление на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поиск идет в рамках Всероссийского проекта «Судьба Солдата».

На площади Славы работала выставка артефактов «огненной поры». Там можно было увидеть обломки «черной смерти» штурмовика Ил-2, оружие и обмундирование солдат Победы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Разгневанный самарский автолюбитель устроил дебош во дворе на Минской, но переоделся и хотел обмануть полицию
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ростов» 8 декабря на «Самара Арене»: цены, где купить
Под Самарой мужчина зверски изнасиловал девушку
В Самарской области могут построить суперферму с инвестициями голландцев
Сыр с Кавказа, колбаса - из Удмуртии: жителей Самары приглашают на "Всероссийскую ярмарку" 5 декабря
На новогодние праздники из Самары и Тольятти запустят дополнительные поезда
На остатки боевого самолета ИЛ-2, которые нашли под Самарой, можно посмотреть на площади Славы
Самарцы задолжали коммунальщикам за воду больше 1,5 млрд рублей
«На улице ему лучше»: в Самарской области из больницы сбежал глухонемой бомж
В Самарской области в результате пожара в частном доме заживо сгорели два человека
В Тольятти трое в масках заперли сторожа в комнате и украли деньги из кабинета председателя ГСК
Стройка школы на месте ЗИМа в Октябрьском районе Самары пройдет через общественные слушания