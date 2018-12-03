В День Неизвестного солдата самарцы пришли к Вечному огню

СЕГОДНЯ 15:56 2018-12-03T15:56:39+03:00

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В понедельник, 3 декабря, на площади Славы в четвертый раз прошло памятное мероприятие, посвященное Дню Неизвестного солдата. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Горожане приносили цветы к Вечному огню. Работали пункты, в которых можно оставить заявление на поиск пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Поиск идет в рамках Всероссийского проекта «Судьба Солдата».

На площади Славы работала выставка артефактов «огненной поры». Там можно было увидеть обломки «черной смерти» штурмовика Ил-2, оружие и обмундирование солдат Победы.