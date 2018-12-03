В Самарской области в результате пожара в частном доме заживо сгорели два человека

СЕГОДНЯ 16:27 2018-12-03T16:27:29+03:00

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Ночью 30 ноября, примерно в 00-50, доме на улице Кирова в новокуйбышевском поселке Горки произошел пожар. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

- На месте происшествия, после тушения огня, обнаружено два обгоревших трупа. Личности установлены - 70-летний пенсионер и его 46-летний родственник, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

Отметим, что сгоревший дом принадлежит 47-летнему местному жителю. Он не пострадал. Обстоятельства, при которых скончались мужчины - устанавливаются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Предварительная причина возгорания - перекал печи.

Сейчас по факту ЧП проводится проверка. Правоохранители пытаются выяснить все точные обстоятельства трагедии. По итогам рзабирательств будет принято процессуальное решение.