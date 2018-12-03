«На улице ему лучше»: в Самарской области из больницы сбежал глухонемой бомж

СЕГОДНЯ 16:31 2018-12-03T16:31:57+03:00

Глухонемой мужчина жил на улице, но следил за собой // Маленькая Сызрань

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Из больницы в Сызрани сбежал глухонемой бомж. Об этом сообщает «Маленькая Сызрань» со ссылкой на руководителя территориального отдела Западного округа министерства социально-демографической и семейной политики Сергея Кияшко.

На прошлой неделе инвалиду помогли жители района РМЗ. Дед жил в тепловой камере коллектора. Местные жители вместе с депутатами помогли ему устроиться в Центральную городскую больницу Сызрани. Там глухонемому оказали необходимую медицинскую помощь. Правда, мужчине в казенных стенах, судя по всему, не понравилось, и он самовольно ушел из палаты.

- Видимо, дедушка решил вернуться в родную тепловую камеру, - рассказали в сызранской больнице. – Ну, может, на улице ему лучше.

Издание при водит слова сотрудников социальной службы. Они обещают выехать на район, откуда привезли дедушку, чтобы узнать, как он себя чувствует.

Ранее сообщалось, что глухонемой мужчина непьющий. Местные жители рассказывали, что он следил за собой, даже живя на улице: всегда брился наголо и мылся в тепловой камере.