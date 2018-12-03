Самарцы задолжали коммунальщикам за воду больше 1,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-03T16:49:53+03:00

"Пирамиды позора" - один из способов коммунальщиков бороться с неплательщиками Фото: Архив "КП"

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Жители и предприятия Самары за услуги водоснабжения и водоотведения задолжали больше 1,5 млрд. рублей. Об этом сообщает «РКС-Самара».

- Одна из главных проблем – должники скрываются, не выходят на связь с ресурсоснабжающей компанией, игнорируют требования и приглашения, - комментируют коммунальщки. – Признание проблемы – это уже часть решения. А вместе найти выход из сложной ситуации всегда легче, чем в одиночку.

Сотрудники «РКС-Самара» предлагают должникам стать добросовестными. Для этого нужно признать долг и прийти в ресурсоснабжающую компанию. Коммунальщики уверяют: пересчитать долг в меньшую сторону и сэкономить.

- Можно будет установить приборы учета, написать гарантийные письма и составить график рассрочки платежа. Главное – не отсиживаться, не думать, что долги исчезнут сами по себе, - уверяют в «Самарских коммунальных системах».

Такая же схема работает и с юридическими лицами. По мнению сотрудников «РКС-Самара», она помогла десяткам должником избежать судебных разбирательств.