На остатки боевого самолета ИЛ-2, которые нашли под Самарой, можно посмотреть на площади Славы
В Самаре на площади Славы выставили экспозицию,включающую остатки боевого самолета ИЛ-2. Их нашли два года назад во время раскопок в Волжском районе под Самарой. Детали самолета, вооружение, личные предметы пилота - все это можно увидеть в ящиках с прозрачной крышкой.
- Эксперты полагают, летчик забирал свою машину с завода "Прогресс", но во время полета случилась аварийная ситуация, - пишет Департамент благоустройства Самары.
Этот самолет ждали под Сталинградом. Конечно же, сейчас невозможно узнать, почему произошла авария. Всего ИЛ-2 провел в воздухе около часа, сообщали в СУ СК РФ по Самарской области.
"Комсомолке" удалось пообщаться с родными летчика, кто пилотировал этот самолет. Останки военного пилота Ивана Черкасского отправили на Родину в Луганскую область.
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