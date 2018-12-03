На новогодние праздники из Самары и Тольятти запустят дополнительные поезда

СЕГОДНЯ 17:07 2018-12-03T17:07:10+03:00

Один из поездов будет туристическим - до резиденции Деда Мороза Фото: Архив "КП"

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С 26 декабря 2018 года по 9 января 2019 года из Самары и Тольятти будут курсировать дополнительные поезда. Об этом сообщают на сайте ОАО «Российские железные дороги».

- Для обеспечения перевозок пассажиров в новогодние и рождественские каникулы назначаются дополнительные поезда дальнего следования. Всего назначено 28 поездов, - рассказали в «РЖД».

Поезда запустят из Самары в Москву, Санкт-Петербург и Нижневартовск, из Пензы в Москву и Нижневартовск, из Уфы в Москву и Санкт-Петербург, из Ульяновска, Тольятти и Саранска в Москву.

Для жителей Самары назначат туристический поезд в Великий Устюг, на родину Деда Мороза. По предварительному расписанию, он отправится 4 января в 20:30, а прибудет в Великий Устюг 5 января в 6:50. Обратно – уже 6 января в 23:05. В Самару поезд вернется 8 января в 17:10.