Сыр с Кавказа, колбаса - из Удмуртии: жителей Самары приглашают на "Всероссийскую ярмарку" 5 декабря

СЕГОДНЯ 17:23 2018-12-03T17:23:17+03:00

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В Самаре в павильоне у ДК "Металлургов" на проспекте Металлургов, 75 будет работать "Всероссийская ярмарка". Она продлится с 5 по 9 декабря 2018 года. На протяжении пяти дней жители и гости город смогут пробовать продукцию новых производителей, которые не представлены в магазинах города. Также свои товары представляют предприниматели из разных уголков страны.

- На гастрономических прилавках аппетитные сыры Абхазии, множество деликатесов из благородных рыб с Дальнего Востока, фермерские колбасы и мясные деликатесы из Удмуртии и регионов России, коллекции чая из Индии и Цейлона, разнообразная халва, мармелад из натуральных фруктов и ягод, мед классических и редких сортов, - сообщают организаторы ярмарки.

За вкусными покупками горожан приглашают с 10.00 до 19.00 с 5 по 8 декабря, а 9 декабря ярмарка будет работать с 10.00 до 16.00.

Телефон контроля качества продукции и услуг: 8-912-856-10-28.

Свежие новости можно всегда узнать на страничке ярмарки.