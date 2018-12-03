Билеты на матч «Крылья Советов» - «Ростов» 8 декабря на «Самара Арене»: цены, где купить

СЕГОДНЯ 18:43 2018-12-03T18:43:52+03:00

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Во вторник, 4 декабря, стартует продажа билетов на матч 17 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ростов». Игра пройдет на стадионе «Самара Арена» в субботу, 8 декабря, в 13:30 по местному времени.

Цены на билеты на матч начинаются от 200 рублей. Купить их можно в кассах стадиона «Металлург», ТЦ «Сила Спорта», «Вива Ленд», «Вавилон», Парк Хаус», Русь на Волге» (Тольятти), «Мега Сити», «Космопорт», а также онлайн.

- Лица, не достигшие 14-летнего возраста, посещают матч только в сопровождении взрослых. Детям до 14 лет билеты не продаются в сектор D114 (сектор активной поддержки). Скидка 50% на детский билет предоставляется только в сектора С119, С118, А102, А103 родителям с детьми при наличии документа, определяющего родство (паспорт, свидетельство о рождении). Скидка 50% предоставляется инвалидам-колясочникам, инвалидам по зрению на специально оборудованные места трибун C, D, (B) на 2 ярусе (билет включает проход 1 сопровождающего, разовую парковку),- рассказали в пресс-службе «КС».

Кроме того, скидку 50% получат инвалиды 1 и 2 групп в сектор C117, а также на специально оборудованные места трибун B, С, D на 2 ярусе (билет включает разовую парковку).

Дети до 4 лет смогут пройти на матч бесплатно.