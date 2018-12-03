2018-12-03T19:00:30+03:00
Общество

Разгневанный самарский автолюбитель устроил дебош во дворе на Минской, но переоделся и хотел обмануть полицию

Комичный случай произошел в Самаре
Кирилл КАРИМОВ
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"Безопасный дом""Безопасный дом"Фото: скриншот видео
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В ноябре в самарском дворе на Минской произошел не совсем обычный случай, который закончился вызовом полиции и просмотром записей с камеры наружного наблюдения. Один из местных жителей устроил из-за обиды на других жильцов. Об этом сообщают представители программы «Безопасный дом».

Началось все с того, что мужчина в темное время суток стал разбрасывать доски, с помощью которых парковались местные автомобилисты. Видимо, с асфальтом на Миской, 30 дело обстоит не очень, и жильцы используют деревянный настил для своих авто. Соседи были обеспокоены поведением гражданина и вызвали полицию.

К моменту, когда наряд прибыл на место, мужчина переоделся и когда к нему обратились полицейские, он сделал вид, что это не он дебоширил. Но записи с камер наблюдения вывели его начистую воду.

В процессе разбирательства стало понятно, что мужчина попросту мстил соседям. Незадолго до этого он установил на детскую площадку незаконный гараж. Жильцам двора это не понравились и «ракушку» снесли.

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