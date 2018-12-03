В Самаре покажут трофейное оружие из Сирии

СЕГОДНЯ 19:26 2018-12-03T23:43:07+03:00

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5 и 6 декабря в музее им. Алабина в Самаре пройдет выставка оружия, захваченного у сирийских террористов. Об этом сообщают представители музея.

Это трофейное вооружение, захваченное у различных террористических группировок в Сирии правительственными войсками ближневосточной республики. В экспозиции представлено стрелковое, холодное оружие, самодельная артиллерия, средства связи и обмундирование. Некоторые из экземпляров выполнены кустарным способом или ремесленниками. Какие-то образцы попали в Сирию из других стран.

Например, на выставке можно будет увидеть штурмовую винтовку производства США М-16 или советский ППШ обр. 1941 года.

Вход на выставку свободный.