В Самаре покажут трофейное оружие из Сирии
5 и 6 декабря в музее им. Алабина в Самаре пройдет выставка оружия, захваченного у сирийских террористов. Об этом сообщают представители музея.
Это трофейное вооружение, захваченное у различных террористических группировок в Сирии правительственными войсками ближневосточной республики. В экспозиции представлено стрелковое, холодное оружие, самодельная артиллерия, средства связи и обмундирование. Некоторые из экземпляров выполнены кустарным способом или ремесленниками. Какие-то образцы попали в Сирию из других стран.
Например, на выставке можно будет увидеть штурмовую винтовку производства США М-16 или советский ППШ обр. 1941 года.
Вход на выставку свободный.