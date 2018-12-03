На проспекте Ленина в Самаре горела квартира
Возгорание тушили более 30 пожарных
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В понедельник, 3 декабря, около 15:00 на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в центре Самары. Горела квартира на в доме на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
На место происшествия прибыли 31 пожарный и семь единиц спецтехники. В квартире горели домашние вещи на площади в 20 кв. м.
Уже в 15:14 пожар был ликвидирован. Пострадавших в инциденте нет. Сейчас выясняются причины и ущерб от возгорания.