2018-12-03T21:07:43+03:00
Общество

Самарский парк отдан под застройку зданиями

Город лишается очередного зеленого массива
Кирилл КАРИМОВ
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Парк находится совсем рядом со стадионом "Самара Арена"Парк находится совсем рядом со стадионом "Самара Арена"Фото: Google Карты
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ООО «Стройресурс» получило разрешение от мэрии Самары на подготовку планировки участка площадью 175,5 га в границах улиц Ташкентской, Стара-Загора, Московского шоссе и Алма-Атинской. Постановление появилось на сайте администрации города.

Участок практически совпадает с границами парка 60-летия Советской власти. Там будут распланированы застройка территории, включая инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.

Компания, получившая разрешение, занимается стройкой жилых и нежилых зданий. Об этажности будущей застройки парка не сообщается. Интересно, что паре относится к охраняемой зоне, где растут многолетние растения.

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