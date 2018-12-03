Самарский космический корабль «Союз МС-11» пристыковался к МКС

СЕГОДНЯ 21:37 2018-12-03T21:37:50+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в 21:36 по самарскому времени космический корабль «Союз МС-11», собранный в Самаре, успешно пристыковался к российскому сегменту МКС. Сейчас экипаж готовится к открытию переходных люков, сообщает «Роскосмос».

В экипаж экспедиции входят астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн. Командир – посол ЧМ-2018 от Самары Олег Кононенко. С успешным пуском поздравил космонавта, проработавшего много лет на «Прогрессе», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- 10 лет назад вы впервые отправились в космос, осуществив давнюю мечту -вписать свое имя в историю освоения космического пространства не только как инженер-конструктор, но и как космонавт, - отметил глава региона. - От лица всех жителей ставшей вам родной Самарской области желаю успешной работы в ходе экспедиции!

Для Кононенко это уже четвертый полет в космос. В рамках данной экспедиции космонавт проведет на орбите 194 дня, а 11 декабря выйдет d открытый космос.