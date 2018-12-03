2018-12-03T21:57:44+03:00
Происшествия

Советский районный суд Самары отказался выпускать лидера ОПГ «Законовские» досрочно

Сергей Гафуров продолжит отбывать трехлетний срок
Кирилл КАРИМОВ
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Гафурова называют одним из самых влиятельных гангстеров современной "бандитской Самары"Гафурова называют одним из самых влиятельных гангстеров современной "бандитской Самары"Фото: Михаил ГОРЮНОВ
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В понедельник, 3 декабря, Советский районный суд Самары отказал в УДО одному из лидеров организованной преступной группы «Законовские» Сергею Гафурову. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Ещё одно доказательство того, что сегодня в Самарской области закон побеждает «законовских». Для многих «сочувствующих» это хороший урок, - подчеркнул народный избранник.

Напомним, Сергея Гафурова сейчас отбывает трехлетний срок лишения свободы за пособничество и подстрекательство к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, по найму, путем подкупа; незаконное приобретение, сбыт, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов; незаконное приобретение, сбыт, хранение, ношение взрывных устройств.

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