Мы не отказывались платить: в Сызрани водитель такси оставил на улице в мороз семью с младенцем

СЕГОДНЯ 07:45 2018-12-04T08:05:34+03:00

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В Сызрани жительница города пожаловалась на таксиста, который оставил их с мужем и маленьким ребёнком ночью на улице. По её словам, таксист после 10 минутного ожидания просто уехал, не согласившись принять дополнительную оплату. По словам женщины, её семья была в гостях у родителей. На обратной дороге вызвали такси, пока готовились к выходу прошло минут десять.

- В итоге когда мы подошли к машине, таксист нам сказал, что ждал нас больше 10 минут и он уезжает... Мой муж сказал,что мы оплатим все время ожидания, но водитель ответил, что не согласен, - пишет женщина.

В итоге водитель уехал, пассажиры остались в 10 ночи на улице, на морозе с ребёнком на руках. Правда, некоторые комментаторы предполагают, что девушка, возможно, лукавит, и проблема могла быть не во времени ожидания, а в отсутствии у водителя детского кресла.