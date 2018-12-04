В Безенчукском районе внуки украли у деда металлические трубы

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-04T09:01:55+03:00

Один из "родственничков" уже попадал в поле зрения полиции по делу о краже

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Семейная трагедия разыгралась в Безенчуке. В полицию обратился пожилой мужчина, он рассказал, что во дворе его дома хранились металлические трубы, а теперь они пропали. Полицейские опросили всех возможных очевидцев и выяснили: в доме никто не бывал кроме самого потерпевшего с супругой и... внуков, которые приезжают в гости к старикам на выходных.

- Внуки 17 и 18 лет и оказались виновными в краже. Как выяснилось в ходе их опроса, они заметили металлические трубы во дворе, дождались подходящего момента и погрузили металлолом в грузовик, который принадлежал знакомому парней. Трубы они продали, деньги потратили на себя, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Виновники кражи - студенты техникумов, раньше не состояли на учете в полиции. Правда, старший уже попадал в поле зрения полицейских и в 2018 году на него было возбуждено дело за кражу.

За свои действия молодым людям предстоит ответить перед законом, причиненный ущерб деду они возместили.