В Самаре на стадионе "Восход" закрыли незаконный автосервис

СЕГОДНЯ 09:25 2018-12-04T09:25:01+03:00

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В Самаре с территории заброшенного стадиона "Восход" выгнали незаконных предпринимателей. Здесь закрыли автосервис с шиномонтажкой. Об этом сообщил в твиттере врио министра строительства Самарской области Александр Баландин.

- При содействии прокуратуры Промышленного района и органов МВД 30.11.2018 была приостановлена незаконная деятельность автомобильного сервиса, - рассказал он.

На то, что в стадионе, который находится в аварийном состоянии, работает шиномонтажка, напомнили жители города. Они также отметили, что здесь собирались выставить охрану. В минимущества региона отметили, что здание находится в ведении ГКУ СО "Управление капитального строительства".