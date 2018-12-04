«Лада» разгромила «Южный Урал» 5:2
Эта игра открыла выездную серию тольяттинцев
Фото: ХК «Лада»
Изменить размер текста:
Победная серия «Лады» достигла уже шести матчей. В понедельник, 3 декабря, подопечные Анатолия Емелина обыграли в Орске «Южный Урал». Встреча закончилась со счетом 5:2, голы на свой счет в составе гостей записали Тимирев (дубль), Андрющенко, Скачков и Головкин.
- Первый период получился очень сложный. «Южный Урал» хорошо играл, не давал нам раскатиться. Во втором периоде забили гол и довели дело до победы, - кратко прокомментировал встречу наставник тольяттинцев Анатолий Емелин. Его слова приводит пресс-служба «Лады».
Следующий матч «автозаводцы» сыграют против «Горняка» в городе Учалы.